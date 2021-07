Qualità dell’abitare, al Fvg 70 milioni

“Oltre 70 milioni di euro in arrivo in Friuli Venezia Giulia, grazie al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell’abitare del Mims" dice in una nota l’eurodeputato della Lega Marco Dreosto, coordinatore in Friuli Venezia Giulia.

"Un risultato che esalta l’operato della Lega al governo e delle istituzioni locali. L’Alta Commissione ha esaminato le oltre 290 proposte pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane sulla base di indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico. Disco verde a progetti per Pordenone, Udine, Trieste, Gorizia e per proposte presentate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Risorse che permetteranno alle nostre realtà un profondo restyling con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale. Dalle parole ai fatti”.