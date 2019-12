Qualità della vita, classifica merito degli udinesi

“La classifica sulla qualità della vita pubblicata oggi dal Sole 24 Ore dimostra non solo che Udine si mantiene anche quest’anno ai primi posti a livello nazionale ma anche che siamo stati in grado di risalire ben otto posizioni rispetto allo scorso anno”. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini.

“Fanno poi particolarmente piacere - ha proseguito Fontanini - il decimo posto relativo all’ambiente e l’undicesimo per quanto riguarda la sicurezza. Evidentemente certe scelte pagano, a dispetto dei disfattismi e delle mistificazioni che spesso vengono utilizzati per contestare le decisioni prese da questa Giunta”.

“Ma il merito di questa posizione va soprattutto agli udinesi, che dimostrano ancora una volta di essere persone serie, rispettose delle regole e del bene comune e attente ad adottare comportamenti virtuosi nella propria quotidianità. Ora l’obiettivo, con lo sforzo di tutti, sarà quello di risalire nella top ten della classifica”, ha concluso il Sindaco.

"È un dato quello apparso oggi nella classifica del sole 24 ore che conferma lo stato di salute di questa regione e di questo territorio, che per tradizione ha sempre ricoperto posti alti in classifica a livello nazionale". Lo afferma il capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Udine, Alessandro Venanzi, commentando la posizione del capoluogo friulano. Per l'esponente dem "alcune carenze strutturali, però, vengono rimarcate, soprattutto nella perdita di un’identità e di una valorizzazione in tema di cultura e di proposta legata all’attrattività di questa territorio, tant’è che su questo ci fermiamo al 39º posto. Un’attenzione particolare e un rafforzamento della strategia va dedicato agli strati più deboli della società, soprattutto gli anziani, dove appunto ci classifichiamo all’84º posto".

"Dopo che Udine dal 2016 oggi ha perso sette posizioni, c'è ancora molto da fare - conclude Venanzi - per valorizzare ancora un territorio e una comunità sensibile a questi temi".