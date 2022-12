Qualità della vita, il Fvg perde posizioni

Il Friuli Venezia Giulia retrocede nella classifica della qualità della vita, pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore. Trieste, che lo scorso anno aveva fatto registrare il primato nazionale con 580,9 punti, perde la vetta e scende di ben sei posizioni, collocandosi al settimo posto con 574,7 punti.

In seconda posizione, guardando alle nostre ex province, si posiziona Udine, 12esima, che retrocede 'solo' di tre posizioni, mentre è decisamente più drastico il calo di Pordenone che passa dal settimo al 26esimo posto, cedendo ben 19 posizioni. Unica nota positiva quella di Gorizia, che sale di quattro gradini e si colloca 19esima in Italia.

La 33esima indagine certifica la leadership di Bologna, seguita sul podio da Bolzano e Firenze. L’eredità lasciata dal Covid e i primi segnali di recessione economica allargano il divario Nord-Sud. Affiorano i primi sintomi di una popolazione sotto shock per la corsa dei prezzi: le famiglie restano schiacciate sotto il peso di un’inflazione mai così alta dai primi anni Ottanta e il caro energia si abbatte su imprese e amministrazioni locali, in difficoltà nella gestione dei budget.

L’indagine fotografa il livello di benessere nei territori in base a 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022. Guardando proprio ai singoli capitoli, Trieste segna la migliore performance nell'offerta culturale, dove resta in vetta, mentre è seconda per Affari e lavoro e per cultura e tempo libero; la peggiore (107esimo posto) per gli amministratori comunali con meno di 40 anni.

Udine brilla per palestre, piscine e centri benessere (primo posto) e per giustizia e sicurezza (quinta posizione), mentre è 103esima per imprenditorialità giovanile. Pordenone conquista il secondo posto per indice di criminalità - totale dei delitti denunciati e per giustizia e sicurezza, mentre il dato più basso è quello del numero dei medici di medicina generale, che la colloca al 102esimo posto nella graduatoria italiana.

Gorizia, infine, è in vetta per il verde urbano fruibile ed è di bronzo per cultura e tempo libero, mentre è a fondo classifica (105esimo posto) per penetrazione della banda larga.