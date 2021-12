Qualità della vita, Trieste prima, Pordenone e Udine nella top ten

La città dove si vive meglio in Italia? E' Trieste che si posiziona al primo posto nella classifica sulla Qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Ma, in generale, il Friuli Venezia Giulia resta uno dei posti in cui si vive meglio.

Accanto al capoluogo regionale, infatti, troviamo altre due ex province Fvg nella top ten: Pordenone guadagna tre posizioni ed è settima, Udine è nona, tre posti in meno rispetto al 2020. Chiude la graduatoria Gorizia, 23esima, che migliora di tre posizioni rispetto all'ultima classifica.

Trieste, quinta negli ultimi due anni, si conferma dopo i successi del 2005 e 2009 e conquista anche il primato nell’indice tematico di 'Cultura e tempo libero', arriva seconda in 'Affari e lavoro' e quarta in 'Ambiente e servizi'.

Supera Milano, dopo la scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e Trento, al terzo posto. Tra le prime dieci s'incontrano ben sette province del Nord-Est: oltre a Pordenone e Udine, ci sono Bolzano (quinta), Verona (ottava) e Treviso (decima), unica new entry, anche grazie al primato nella Qualità della vita delle donne, l’indice presentato per la prima volta quest’anno per mettere al centro le tematiche di genere nella ripresa post-pandemia. Confermate nella top ten anche Aosta (quarta) e Bologna (sesta).

Pordenone è prima per giustizia e sicurezza e nona per ricchezza e consumi. Gorizia ottiene la migliore performance nella cultura e tempo libero, parametro che la vede quarta in Italia, mentre Udine è premiata dai dati complessivi, senza particolari acuti nelle sei classifiche degli indicatori.

I COMMENTI. "L'en plein del Friuli Venezia Giulia - con Trieste prima, Pordenone settima, Udine nona e Gorizia che, rispetto al 2020, ha scalato ben tre posizioni - riempie di orgoglio e testimonia congiuntamente la bontà dell'operato delle amministrazioni locali che, anche in periodo di crisi, sono riuscite nell'intento di erogare servizi di indubbio livello, il prezioso lavoro delle imprese che, a dispetto delle difficoltà dovute dalla pandemia, hanno continuato a investire e crescere, e la resilienza dei cittadini, che hanno risposto con coraggio e determinazione a questi due anni di Covid". Lo dichiara il governatore Massimiliano Fedriga, a commento della classifica 2021 de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane.

"Si tratta peraltro di un bel biglietto da visita - sottolinea ancora Fedriga - per una comunità regionale che, tra poco più di due mesi, sbarcherà all'Expo di Dubai: l'opportunità di mettere in vetrina le eccellenze del nostro sistema produttivo, scientifico, logistico, ricettivo ed enogastronomico assume quindi, alla luce della graduatoria del Sole, ulteriore peso nella prospettiva di promuovere un territorio ricco, composito e dotato di enormi potenzialità".

“Promossi, ancora una volta, dal Sole 24 Ore. La tradizionale classifica che fotografa la qualità della vita conferma Udine stabilmente nella top ten nazionale. I numeri, nel caso specifico, devono essere pesati, non solo contati: siamo ai vertici nei servizi, i punti di sofferenza sono legati alla presenza, nel nostro territorio, di quelle piccole e medie imprese più esposte ai colpi durissimi inferti dalla pandemia”. Così Pietro Fontanini, sindaco di Udine, nel rilevare che “ancora una volta, Udine e tutto il Friuli Venezia Giulia costituiscono un modello per vivibilità e sostenibilità. Ci sono alcuni parametri che inevitabilmente risentono di due anni molto delicati: per questo, al netto della soddisfazione per una posizione lusinghiera, assicuro che l’amministrazione manterrà alta la soglia dell’attenzione rispetto alle esigenze del tessuto sociale e produttivo del territorio”.

Secondo il sindaco “è evidente che tra i parametri presi in esame dal Sole 24 Ore, le istituzioni possono incidere in modo diverso: i capitoli “ambiente e servizi” o “cultura e tempo libero” sono strettamente connessi con la qualità dell’offerta complessiva delineata dalle amministrazioni pubbliche, mentre il tema “affari e lavoro” ha una propria autonomia. Molte attività hanno pagato un prezzo altissimo per le restrizioni e le privazioni causate dal Covid, adesso si tratta di ripartire il prima possibile. Rinnovo l’invito, a questo proposito, a mantenere comportamenti responsabili e a vaccinarsi”.

"La mia Trieste è la provincia in cui si vive meglio secondo un’indagine del Il Sole 24 Ore. Alto livello di istruzione, occupazione e record di nuove imprese battono l’effetto no vax", scrive su Facebook il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

"L'indagine pubblicata da Il Sole 24 Ore conferma l'alta qualità della vita nella nostra regione, con ben tre città del Friuli Venezia Giulia posizionate fra le prime dieci d'Italia". Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale Simone Polesello (Lega), aggiungendo che "Trieste risulta prima in graduatoria, Pordenone è settima, Udine nona e Gorizia conquista tre posizioni". "L'ottimo lavoro svolto dal governatore Fedriga, insieme ai sindaci, conferma la buona amministrazione del Centrodestra - aggiunge l'esponente del Carroccio - e anche che le misure adottate fino a oggi contribuiscono a far esprimere tutte le potenzialità e le peculiarità del nostro splendido territorio".

"Seppur importanti, queste classifiche vanno prese sempre con cautela - conclude Polesello - poiché, ancor più in un momento di grandissima difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, il nostro impegno deve essere quello di lavorare sempre a testa bassa per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini".

"Trieste si conferma la città con la migliore qualità della vita in Italia, secondo l'annuale classifica del Sole 24 Ore". Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale Danilo Slokar (Lega), secondo cui "questa indagine scatta una fotografia generalmente positiva per tutto il Friuli Venezia Giulia".

"Trieste è al primo posto della graduatoria, mentre Pordenone è al settimo, Udine al nono e Gorizia sale di tre posizioni rispetto allo scorso anno. Tutti risultati importanti - aggiunge l'esponente del Carroccio - che ci spronano a lavorare per prevedere misure a supporto di cittadini e imprese sul nostro territorio. Insieme al governatore Fedriga e ai sindaci del territorio - conclude Slokar - stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie, affinché la nostra regione possa ulteriormente crescere e svilupparsi al meglio".

"Tre città del Friuli Venezia Giulia sono presenti nella top ten della classifica sulla 'Qualità della vita' del Sole 24 Ore, a conferma che la nostra regione costituisce un modello di buona amministrazione a livello nazionale". Lo ricorda in una nota il consigliere regionale Elia Miani (Lega), descrivendo come "fondamentale il lavoro svolto con il governatore Fedriga e i sindaci del territorio per raggiungere tali importanti risultati".

"Trieste - dettaglia l'esponente del Carroccio - è la prima città in Italia per qualità della vita, Pordenone si posiziona settima, Udine nona e Gorizia guadagna tre posizioni rispetto allo scorso anno. Sono segnali di una buona amministrazione e di attenzione per le realtà locali. In questi tempi così difficili, l'impegno della politica - conclude Miani - deve essere quello di supportare i cittadini e le categorie economiche per agganciare la ripartenza e la ripresa nel modo più veloce ed efficace possibile".