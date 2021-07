Qualità della vita, Trieste, Udine e Pordenone nella top ten

Trieste quinta, Udine sesta e Pordenone decima. E’ l’invidiabile risultato della classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore che, dopo il focus dedicato a bimbi, giovani e anziani che già aveva premiato la nostra regione, ha pubblicato la graduatoria complessiva, che premia ancora il Fvg.

Ben tre capoluoghi, infatti, si piazzano nella top ten, con Trieste e Udine alle spalle di Bologna, Bolzano, Treno e Verona, e la città sul Nocello che chiude le prime dieci posizioni dietro ad Aosta, Parma e Cagliari. Completa il quadro Gorizia, che si posiziona al 26esimo posto nazionale, quindi comunque nella parte alta della graduatoria.

L’indagine tiene conto dei pesanti effetti della pandemia, che in molti casi ha profondamente cambiato le abitudini dei cittadini, tra isolamento e lockdown. Lo studio analizza come sempre 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili, tra Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero. Per misurare l’emergenza sanitaria, poi, è stato inserito tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti, per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone.

Guardando alle classifiche per settore, Trieste è prima nella classifica dedicata ad affari e lavoro e terza per Ambiente e servizi, mentre è solo 86esima per demografia e società. Pordenone, invece, è seconda per giustizia e sicurezza, mentre si posiziona solo 81esima per cultura e tempo libero. Udine si piazza nella metà alta della classifica in tutte e sei le aree tematiche, con posizioni intermedie tra il 15esimo posto per giustizia e sicurezza e il 44esimo per demografia e società. Infine Gorizia, che molto bene aveva figurato nella speciale classifica dedicata a bambini e ragazzi, è a metà classifica per la maggior parete dei ‘temi’, mentre non brilla per affari e lavoro (63esima piazza) e demografia e società (72esima).