Qualità della vita, Udine e Gorizia al top

Dove si vive meglio, in base all’età? La risposta arriva dalla nuova classifica de il Sole 24 Ore che ha indagato la qualità della vita distinguendo in base al punto divista dei bambini, dei giovani e degli anziani.

In una delle regioni più 'vecchie' della Penisola, si collocano curiosamente due delle città dove vivono meglio i più piccoli. Nella graduatoria dedicata al benessere dei bimbi, infatti, Udine si posiziona seconda, mente Gorizia è quinta. Seguono, a distanza, Pordenone che chiude 20esima e Trieste, 33esima.

Tra i quattro capoluoghi Fvg, è complessivamente quello isontino a piazzarsi meglio anche nelle altre due classifiche. La graduatoria dei giovani, infatti, la vede al 13esimo posto, seguita a stretto giro da Trieste (14esima). In questo caso, Pordenone si piazza 24esima mentre Udine è molto più staccata (50esima posizione).

Guardando agli anziani, infine, è ancora il capoluogo isontino a svettare, con la 12esima posizione nazionale. Ma nella top 20 ci sono anche Pordenone al 16esimo posto e Trieste al 18esimo. Anche in questo caso Udine chiude la classifica in 38esima posizione.

La classifica è composta da 12 indicatori. Nel dettaglio, Gorizia è prima in Italia per superficie di verde attrezzato per bambini 0-14 nel capoluogo con 29.077 mq; Trieste è la città con la media più bassa di studenti per classe, pari a 14,99. Pordenone (65,09%) e Trieste (61,02%) sono rispettivamente prima e seconda per edifici scolastici dotati di piscina o palestra. Gorizia sale sul podio anche per tasso di fecondità, con una media di 1,42 figli per donna.

Il capoluogo giuliano è primo in Italia per numero di laureati tra la popolazione 25-29 anni, ma ultimo per amministratori comunali con meno di 40 anni (15,8%). Pordenone vanta il minor tasso di disoccupazione giovanile in Italia (6,50%) tra i 25-29enni. Maglia nera, invece, a Udine per il gap affitti tra centro e periferia città.

Infine, per quanto riguarda il benessere degli anziani, tra gli indicatori presi in considerazione anche il tasso di geriatri ogni 10 mila residenti con più di 65 anni, dove Pordenone è all'ultimo posto in Italia con 0,53%.