Qualità della vita, Udine nona in Italia

“Udine si conferma anche per quest’anno al nono posto nella classifica sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi, con buona pace di chi, pur di fare polemica e di attaccare questa Amministrazione, fa il tifo contro la nostra città”. Lo dichiara il Sindaco di Udine Pietro Fontanini.

“La verità - prosegue Fontanini - è che, a differenza dei nostri predecessori, che hanno preferito governare lasciando le cose come stavano, noi abbiamo fatto scelte coraggiose, migliorative e tese esclusivamente al bene della città, e questo non solo sta dando i suoi frutti ma viene apprezzato della persone”.

“Un ringraziamento, per questo risultato, va ai cittadini di Udine, che con il loro comportamento e il loro senso civico si sono dimostrati, in una fase difficile come quella che stiamo attraversando, all’altezza della situazione e, ancora una volta, un esempio di serietà e di responsabilità”, conclude il Sindaco.