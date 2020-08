Quarantena per colf e badanti, migliaia di famiglie in difficoltà

“Il Covid-19, purtroppo, continua ad accanirsi contro gli anziani e i soggetti che se ne occupano o li aiutano, come badanti e colf, figure ormai insostituibili in molte delle nostre famiglie”, dichiara Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg. “Le regole che le riguardano sono al centro di un grave problema che coinvolge pesantemente lavoratori, famiglie e istituzioni. Alcuni giorni fa avevamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini circa la criticità riscontrata relativamente al ritorno delle badanti dall’Est Europa. Dopo il peggioramento della situazione Coronavirus, con l’impennarsi della curva dei contagi, sono state messe in atto diverse procedure di sicurezza e prevenzione, fra cui il blocco delle frontiere di rientro dalla Moldavia e dall’Ucraina, quarantena obbligatoria per tutte le persone in arrivo da Romania e Bulgaria e tampone obbligatorio per le persone provenienti dalla Croazia”, ricorda Honsell.

“In Fvg, secondo gli ultimi dati Inps, sono oltre 19mila i soggetti che operano come colf o badanti, di cui 11mila provenienti proprio da questi Paesi. Le nuove prescrizioni, insomma, hanno un peso insostenibile per molte famiglie già in difficoltà. In particolare, i lavoratori che devono effettuare l’auto-quarantena e che non possiedono una propria abitazione (spesso queste persone vivono 24 ore su 24 con l’assistito e sono domiciliate da lui) o se gli spazi nella casa dell’anziano non permettono un adeguato isolamento, dove dovranno andare per garantire la sicurezza? Chi deve sostenere gli ulteriori costi? Il datore di lavoro oppure il sistema della quarantena deve essere organizzato da chi si occupa di politiche sociali, prevenzione, salute e protezione civile?”, si chiede Honsell.

“La situazione è paradossale e rischiosa. L’Assessorato alla Salute deve fornire delle risposte chiare e concrete su questo tema: alcune positività potrebbero sfuggire al controllo ed entrare in contatto con gli assistiti, nella maggiore parte anziani e, dunque, più esposti alle conseguenze del Coronavirus. Dobbiamo evitare in ogni modo e con tutte le nostre forze che ciò possa accadere. In occasione della III Commissione della prossima settimana chiederò personalmente all’assessore Riccardo Riccardi tutte le delucidazioni del caso”, conclude Honsell.