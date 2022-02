Questura di Pordenone a rischio declassamento

Ancora una volta la Questura e gli Uffici della Polizia della provincia di Pordenone esclusi dalle assegnazioni di nuove leve dei giovani agenti che il prossimo 23 febbraio termineranno il 215° corso di formazione nelle Scuole di perfezionamento della Polizia di Stato.



A far emergere le problematiche sulla carenza di personale, non solo della Questura a Pordenone ma in tutti gli Uffici di Polizia della provincia, è il Dirigente Sindacale della FSP Polizia di Stato Raffaele Padrone, all’indomani dell’arrivo della nota ministeriale che riporta i movimenti di 1.360 poliziotti, Allievi Agenti, i quali a fine mese saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale e purtroppo dalla quale si evince che "Pordenone ancora una volta è stata esclusa da queste assegnazioni".



"A beneficiarne, però, saranno le altre Questure e gli Uffici della nostra regione – continua la nota del Segretario Padrone – a Udine giungeranno 20 agenti, ovviamente distribuiti nei vari uffici periferici e specialità; a Gorizia saranno 17 i giovani colleghi e a Trieste e provincia 12. Ci troviamo ancora una volta davanti all’ennesima presa in giro – di un Dipartimento sordo e miope - tuona Padrone –. Ci eravamo lasciati a luglio dello scorso anno con l’uscita dai corsi 1.730 allievi Agenti sulla quale avevamo sperato di ricevere “nuove leve”, ma non è stato cosi, dimenticandosi che i pensionamenti annui sono di circa 5mila unità e le entrate mediamente 1.500".



"Esternare numeri non è nel mio stile - prosegue Padrone -, ma mi corre l’obbligo di denunciare di ricordare all’Amministrazione che orgogliosamente vanta che a Pordenone, in base al piano di rinforzo con i trasferimenti di Agenti ed Assistenti (quindi non più giovanissimi) che hanno chiesto l’avvicinamento alle proprie zone di origine e/o alle loro famiglie, dovrebbero giungere in questi mesi 15 colleghi,, e una quindicina sono andati in pensione già nel 2021, cifra che salirà, poco meno nel 2024 per risalire tra i colleghi del 1965 e parliamo solo di pensioni di vecchiaia, ovvero di agenti che hanno 60 anni"."Stando alle proiezioni della FSP nel 2025in funzione proprio del rosicato numero di “anziani” poliziotti, logorati dai continui servizi – triplicati negli anni per esigenze di ordine pubblico a cui si è aggiunto l’ emergenza sanitaria mondiale, dopo il flusso di stranieri in arrivo dalla rotta Balcanica, noi abbiamo – continua la nota della FSP Polizia di Stato - i numeri di un Commissariato di una grande città"., in aiuto alla nostra Amministrazione e dei colleghi, - conclude Padrone - ricordando che, in queste situazioni dovendo obbligatoriamente garantire la Sicurezza e l’Ordine pubblico in strada, ai cittadini della provincia, che sono i veri contribuenti, che senza un equo ricambio non saremo più in grado di garantire una continuità degli Uffici interni, Passaporti – Licenze - Armi e altro, oltre ovviamente ad altri uffici che interessano i nostri compiti istituzionali".