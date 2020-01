Quota 100 finisca nel 2021

"Quota 100 può andare al suo naturale esaurimento nel 2021, anche perché ormai è in gran parte esaurita la massa dei beneficiari. Resta il problema dei pensionati che non siamo riusciti a includere in questa manovra". Lo ha detto oggi a Trieste Debora Serracchiani, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, intervenendo a un incontro pubblico con i rappresentanti dei sindacati confederali. Parlando del reddito di cittadinanza, la parlamentare ha indicato che "non va tolto perché serve un sostegno alla povertà, che può manifestarsi in tanti modi. Ma quello che non funziona è considerarlo una politica attiva del lavoro".

Sollevando il problema della trasformazione industriale la parlamentare ha ricordato che "sono stati messi 50 miliardi in 15 anni, perché abbiamo puntato seriamente sul green new deal. Il fondo per la transizione industriale serve a questo. Ma non mancano i problemi concreti che riguardano i lavoratori - ha precisato - come quello che tocca i mille della Continental in Toscana".

Da parte degli esponenti sindacali è stato rilevato che "il provvedimento va nella giusta direzione", ad esempio rispetto all'avvio dei quattro tavoli con le parti fiscali, al taglio del cuneo fiscale "su cui si poteva fare di più" e richieste in merito alla questione delle pensioni "da affrontare in modo organico" e all'esclusione degli incapienti.