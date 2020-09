Raccolta differenziata, botta e risposta tra Gava e Sut

"I dati del Conai sul recupero imballaggi confermano che la vera economia circolare è fatta di cose concrete, di lavoro e ragionevolezza", scrive in una nota la deputata friulana Vannia Gava, responsabile Ambiente della Lega e componente della commissione Ecomafie.

"Nel 2019, grazie ai cittadini e alle amministrazioni più avvedute, ben 111.560 tonnellate di rifiuti di imballaggio non hanno riempito discariche, non hanno inquinato, non hanno creato problemi. Questa mole enorme di rifiuti è stata conferita in modo differenziato per essere riciclata o recuperata come energia. Una crescita nei conferimenti del 6,1% è una vanto per il Fvg. E pone la regione all'avanguardia dell'economia circolare".

"Da qui parte una proposta anche per gli amici di Puglia e Campania che i dati condannano invece come fanalini di coda di questa classifica. Ai cittadini pugliesi e campani diciamo che un'alternativa è possibile e che i nostri programmi puntano a questi risultati. Basta con le follie dei rifiuti zero dei grillini, della Raggi, di Costa e Zingaretti. Come in Friuli Venezia Giulia economia circolare vera, meno chiacchiere e più fatti", conclude Gava.

“Sorprende l’elogio che la deputata leghista Vannia Gava rivolge ai risultati ottenuti dal Fvg in fatto di recupero dei materiali d’imballaggio. Proprio lei, ex sottosegretario all’Ambiente favorevole ai termovalorizzatori, oggi tesse le lodi di una regione che definisce all’avanguardia per applicazione dei princìpi dell’Economia circolare. Un paradosso che mostra ancora una volta il doppio volto del Carroccio, un partito nemico dell’Ambiente che predica bene, ma poi razzola male”, commenta il deputato pentastellato Luca Sut.

“Un plauso alla sensibilità ambientale dei miei corregionali che considero gli unici artefici di questi risultati. Al contrario – aggiunge il Portavoce M5S a Montecitorio – ritengo inopportuno da parte della collega fregiarsi di essi, presentandosi come fautori di un cambiamento di cui i leghisti non sono promotori. Per giunta – incalza - ignorando od omettendo che l’Economia circolare non è soltanto evitare lo stoccaggio indifferenziato del rifiuto, ma richiama un modello economico ben più complesso, basato sui concetti di ri-uso e ri-generazione, quanto più distanti da ciò che, nei fatti, la Lega sembra perseguire. Va benissimo il riciclo dei materiali - conclude - ma fin quando parleranno di incenerire i rifiuti, producendo scorie, ceneri tossiche e polveri fini, non potranno vantarsi di condurre politiche ecosostenibili, tantomeno parlare di Economia circolare”, conclude Sut.

“Spiace che anche questa volta il deputato Sut, autorevole esponente nazionale a cinque stelle, abbia perso una buona occasione per riflettere in silenzio e magari approfondire tematiche che, leggendo il suo comunicato, abbiamo conferma che non conosce", è la contro-replica del consigliere regionale Lorenzo Tosolini, capo dipartimento regionale ambiente della Lega. "Potrebbe cominciare ripassando la gerarchia dei rifiuti prevista dalla direttiva del parlamento europeo che individua come recupero anche il recupero di energia. Parlare di scorie, ceneri o emissioni nocive in atmosfera dei termovalorizzatori è alquanto imbarazzante e lasciamo rispondere alle Arpa regionali che hanno il compito di controllare e ovviamente ai gestori degli impianti per ogni tutela nei loro confronti".

"È curioso che Sut tutte queste emissioni non le ha viste nella cosiddetta Terra dei Fuochi, in quella Terra campana dove il Movimento 5 Stelle ha ottenuto grandi consensi con false promesse e un ministro all’ambiente pentastellato che non ha risolto nulla visto che i fuochi continuano a bruciare, l’economia sommersa ad arricchirsi e i bambini ad ammalarsi. Condividiamo ovviamente il plauso ai cittadini del Friuli Venezia Giulia per la loro serietà e per il loro impegno. Gli stessi cittadini che politicamente riconoscono a stragrande maggioranza l’operato positivo e concreto della Regione a guida leghista e ringraziamo l'on Gava per il lavoro nei confronti di tutela ambientale e approccio concreto verso questi temi”, conclude Tosolini.