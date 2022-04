Ragogna chiede il riconoscimento Unesco per il Tagliamento

Ieri, durante la seduta del Consiglio comunale di Ragogna, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Cristian Fior del Gruppo Ragogna AlternAttiva, che è anche presidente del Comitato pro Tagliamento in Unesco Aps.

"L’obiettivo della mozione - spiegano - è il riconoscimento del Fiume come Patrimonio universale Unesco, data la sua biodiversità ambientale, la cultura e la storia come simbolo dell’intera regione. Un passo ulteriore del lavoro fatto nel 2017 per l’ottenimento del Mab. La proposta nasce dai vari tentativi negli ultimi decenni di snaturare e devastare il Tagliamento. Un fiume riconosciuto a livello internazionale per la sua unicità ambientale e paesaggistica non può essere messo in pericolo", proseguono i consiglieri.

"Ad avvalorare l’ordine del giorno, le recenti modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana in merito alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storici. La mozione impegna il Sindaco a inviare la stessa a tutti i Comuni rivieraschi del Tagliamento, alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Ministero per la transizione ecologica, all’Unesco, all’Unione Europea, al WWF e Legambiente".

“Ringrazio la Giunta e il Consiglio per il voto favorevole", ha detto Fior. "Questo è un passo importante per il riconoscimento del Tagliamento come Patrimonio Unesco. È una proficua collaborazione e l'ordine del giorno sarà esteso a tutti i comuni rivieraschi e non solo. Il Tagliamento è friulano e il Comune di Ragogna farà da apripista con questo voto trasversale”.