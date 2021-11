Ratificato l'accordo con l'Icgeb di Trieste

“La ratifica dell’accordo tra l’Italia e l’Icgeb è un atto significativo e positivo per la ricerca nazionale e per il prestigio della città di Trieste come sede di istituzioni scientifiche di livello internazionale. Con il voto di oggi si chiarisce formalmente e definitivamente la personalità giuridica del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia sul territorio italiano e si sancisce la disponibilità gratuita della sede, su cui l’Italia era impegnata dal 1984 ma che non era ancora stata sancita con legge dello Stato. Era importante assicurare le migliori condizioni operative a un’organizzazione internazionale autonoma di assoluta eccellenza sul territorio italiano e lo abbiamo fatto celermente”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), membro della III Commissione Affari esteri, emigrazione, dopo che è stato approvata dalla stessa Commissione in sede referente Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.