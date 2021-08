Rave party di Valenzano, Lamorgese chiarisca

“Il rave party di Valenzano, al quale hanno partecipato migliaia di giovani e da cui arrivano notizie sempre più allarmanti con addirittura un ragazzo che ha perso la vita, persone ricoverate e animali che sarebbero morti sotto al sole, non avrebbe mai dovuto tenersi".



Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia, interviene sulla vicenda che da giorni occupa le cronache nazionali.



"Solo poche settimane fa, ad inizio luglio, a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, aveva avuto luogo un evento dello stesso genere, che aveva suscitato rabbia nei residenti, anche alla luce delle norme imposte per contrastare la pandemia - sottolinea Savino -. Presenterò un’interrogazione al ministro Lamorgese per capire come tutto ciò sia potuto succedere e quali provvedimenti verranno adottati dal governo alla luce della necessità di evitare che episodi del genere si ripetano”.