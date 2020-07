Reana, al lavoro su due fronti distinti

Non fossero bastati i problemi causati dalla pandemia, anche in termini di salute personale (il sindaco Emiliano Canciani ha infatti contratto il virus che lo ha costretto anche al ricovero in ospedale, ndr) gli amministratori di Reana del Rojale hanno dovuto pure fare i conti con il maltempo. Lo scorso 18 giugno a Reana il nubifragio ha causato vari allagamenti e l’esondazione di un corso d’acqua nella frazione di Vergnacco.

“Dopo aver superato la fase emergenziale grazie all’intervento della Protezione Civile - ha confermato l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzione Franco Fattori - è in corso il monitoraggio e la sistemazione delle zone maggiormente colpite del territorio, tenendo presente che la manutenzione di rii e fossati è una priorità di questa Amministrazione e che viene costantemente eseguita al fine di salvaguardare l’ambiente naturale che ci circonda e preservare i nostri paesi da eventi straordinari”. Nel frattempo proseguono i lavori preventivati. “In particolare - sottolinea l’assessore all’Urbanistica e all’edilizia privata Tiziano Cautero -, per quanto concerne gli interventi di riqualifica e adeguamento dell’Auditorium, ormai già completati, siamo in attesa del parere tecnico dell’apposita commissione munale convocata a fine mese per pronunciarsi sull’idoneità della struttura ad accogliere eventi aperti ai cittadini”.



LA TARI CAMBIA

SFIDA SCOLASTICA

- Sul versante degli aiuti alle categorie economiche e ai residenti, il sindacoha confermato che è in corso la definizione del regolamento per la rimodlazione della Tari (Tassa sui rifiuti) che sarà approvato in Consiglio comunale entro fine luglio. “Grazie a questo provvedimento - ha spiegato Canciani - puntiamo a una riduzione della tariffa per le attività più colpite dall’emergenza coronavirus e garantiremo al contempo un trattamento adeguato per la restante fascia della popolazione”.Sul versante dei servizi, invece, l’assessore Marcolongo Attila conferma che si sta lavorando alacremente per far partire il Centro estivo per bambini e ragazzi, grazie alla collaborazione con l’Ambito sociale di Tarcento per agevolare le famiglie locali nelle dinamiche quotidiane. Il centro aprirà nei locali della scuola primaria e rispetterà tutte le prescrizioni anti contagio vigenti.- “Quanto alle scuole invece, é in corso una buona collaborazione - ha con fermato, assessore all’Istruzione - con la dirigente dell’istiuituto comprensivo di Tricesimo per la gestione della riapertura dell’anno scolastico. Anche Reana si trova di fronte al non semplice compito di garantire a tutta la popolazione scolastica un accesso sicuro e spazi adeguati nel rispetto delle norme. Per questo, in linea con quanto richiesto dal Ministero dell’Istruzione, siamo disponibili a vagliare eventuali richieste e necessità per una ripresa scolastica in sicurezza, per favorire la formazione e la socialità dei giovani concittadini”.