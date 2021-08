Recovery Fund, arriva la prima tranche dei fondi

La Commissione europea ha versato 24,9 miliardi all'Italia, come anticipo del 13% sui 191,5 miliardi dell'ammontare totale del Recovery Fund per il Paese, fino al 2026. I 24,9 miliardi sono composti per 8,957 miliardi da aiuti a fondo perduto (pari al 13% dei 68,9 miliardi di sovvenzioni previste) e 15,937 miliardi di prestiti (il 13% di 122,6 miliardi). I pagamenti del rimanente 87% affluiranno in base al completamento dei target fissati.

Il 37% del piano per la ripresa e la resilienza italiano va in riforme e investimenti per garantire la transizione verde, mentre il 25% della dotazione complessiva sosterrà gli obiettivi per la digitalizzazione. In particolare la Commissione europea nella sua nota ricorda che, a garanzia della transizione verde, con 32,1 miliardi di euro, più regioni saranno integrate nella rete ferroviaria ad alta velocità e saranno completati i corridoi ferroviari merci.

“L’arrivo della prima tranche del Recovery e tutta la complessa operazione che ha portato al varo del Next Generation EU è il risultato di una forte visione europeista, di una chiara volontà politica e di un lavoro conseguente dell’Italia a livello comunitario. In questo il Pd ha creduto e ha speso le sue figure migliori. Nell’azione congiunta tra Governo, Parlamento e Istituzioni europee l’Italia ha acquisito un alto livello di credibilità internazionale, un credito che ora va speso dimostrando di essere un Paese maturo per sfidare il futuro”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che la Commissione europea ha versato 24,9 miliardi all'Italia, quale anticipo sull'ammontare totale del Recovery.