Recovery Fund, ecco il progetto Udine 2050

Questa mattina il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, a margine della seduta di Giunta, presente al completo, ha accolto a Palazzo D’Arcono Sandro Fabbro, professore associato di pianificazione urbanistica e territoriale e responsabile off. rigenerazione capitale territoriale di Cantiere Friuli Uniud, Pietro Pedrocco, professore aggregato del laboratorio del laboratorio di progettazione urbanistica, Alessandro Papparotto, esperto in energie rinnovabili, project financing, finanziamenti europei, Luca Vittori, esperto di infrastrutture viarie (FVG Strade - Autovie Venete) e Karin Drosghig laureanda magistrale a Uniud.

Durante l’incontro, i professionisti hanno illustrato il Progetto Udine 2050, con il quale intendono offrire al Comune la possibilità di accedere a parte dei 208 miliardi messi a disposizione del nostro Paese dall’Europa nell’ambito del Ricovery Fund. Di questi 208 miliardi, 1,3 spetteranno alla città di Udine sulla base della presentazione di progetti mirati, la cui attenzione dovrà essere rivolta in via prioritaria alla riqualificazione urbana di aree degradate e alla sostenibilità ambientale.

Ed è proprio in questa direzione che il Progetto Udine 2050 va, con una gittata, come evoca lo stesso nome, trentennale. L’obiettivo è quello di recuperare e di valorizzare la parte del ring urbano situata tra la Safau e lo scalo di via del Bon e via Buttrio, innescando una dinamica capace di attirare, grazie alla riqualificazione dell’area e all’attenzione al verde, attività che, a loro volta, metteranno un moto in meccanismo complessivo di indotto economico e di moltiplicatore occupazionale.

Soddisfatto della proposta, il Sindaco Fontanini ha sottolineato come questa sia “la dimostrazione che le difficoltà possono essere anche grandi opportunità. Questo ambizioso progetto ci dà la possibilità di andare a intervenire su un’aera della città che da decenni paga la presenza di strutture vecchie e dismesse che creano degrado, e questo avviene in particolar modo oggi, perché queste aree diventano zone d’ombra all’interno delle quali si consumano attività illegali, spaccio e occupazioni abusive. Con questo progetto abbiamo finalmente l’opportunità di fare in modo che Udine sud recuperi decenni di abbandono, diventando, nei prossimi anni, il nuovo polo produttivo ed economico della città”.