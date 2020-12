Recovery Fund, grave ritardo del Friuli Venezia Giulia

"Altre Regioni della penisola hanno già predisposto i Piani regionali per l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund. Il Friuli Venezia Giulia, invece, latita". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, sottolineando anche "la mancanza di un programma dell'Amministrazione regionale con i progetti ai quali destinare i fondi europei che arriveranno a partire dal 2021".

"Siamo in fase di discussione del bilancio regionale che comprende - ricorda l'esponente pentastellato - anche il Documento di programmazione economica e finanziaria 2021-23. Tra le spese e gli investimenti per il futuro della nostra regione, tuttavia, non c'è traccia della progettualità da portare avanti anche con le risorse comunitarie".

"Un passaggio che, invece, è fondamentale nella costruzione di quello che sarà il cosiddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Parlamento dovrà proporre al Governo. Tuttavia, quando abbiamo chiesto chiarimenti all'assessore regionale Barbara Zilli ci è stato risposto che non interessano i libri dei sogni e che si attendono maggiori informazioni da Roma. Ma, al contrario del Fvg, il Veneto non ha dovuto attendere molto per stabilire quali siano i progetti utili alla regione".

"In questo caso, si parla di progetti concreti e soldi veri: questa mancanza di progettualità - prosegue Capozzella - rischia di penalizzare il Friuli Venezia Giulia nel momento in cui queste risorse verranno distribuite sui territori. Continueremo a incalzare la Giunta regionale per capire il perché di questo ritardo e, soprattutto, per accelerare i tempi e non perdere un'occasione così importante".

"Le mozioni che chiedono un coinvolgimento del Consiglio regionale su questa partita - così il consigliere regionale Cristian Sergo conclude la nota del M5S -attendono di essere discusse da settembre. Alcuni esponenti dell'esecutivo Fedriga si sono lasciati scappare che importanti opere autostradali saranno finanziate con questi fondi: non vorremmo trovare anche noi una delibera di Giunta che approvi tali piani, senza essere nemmeno coinvolti".

"I consiglieri regionali del M5S fanno bene a preoccuparsi per la sorte del Recovery Fund. Infatti, dovrebbero chiedere conto ai loro rappresentanti seduti in Parlamento e al Governo. Il vertice di maggioranza giallorosso sul tema è stato rimandato a lunedì per eccesso di tensioni interne, ma ieri i risultati non sono stati confortanti per le famiglie e le imprese italiane. La cabina di regia proposta da Conte, quindi, non sembra trovare il gradimento nemmeno di tutta la Maggioranza". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Danilo Slokar (Lega), replicando al Movimento 5 Stelle.

"Sul programma del Governo non sappiamo quasi nulla e neppure a cosa servirà un baraccone composto da altri 300 super tecnici. Sorrido - aggiunge l'esponente del Carroccio - pensando che qualcuno possa credere che sia la Regione Friuli Venezia Giulia a essere in ritardo, quando esistono veti europei. Inoltre, la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non nasconde la sua preoccupazione sulle tempistiche italiane".

"Il Friuli Venezia Giulia, che ha le proposte delle proprie Direzioni, è stata la prima Regione a chiedere al Governo un coordinamento a livello regionale per il Recovery Fund, proprio perché - spiega Slokar - le Regioni sarebbero state il collettore più adatto per ricevere tutte le proposte dal territorio e inviarle in maniera organica al Governo che, anche in questa circostanza, si è dimostrato sordo".

"In una cornice così caotica, sia a livello romano che europeo, qualcuno - conclude la nota leghista - si rivolge ai cittadini come a degli sprovveduti che guardano il dito e non la luna".