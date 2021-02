Recovery Fund, il Fvg lancia il 'Tavolo Ripartenza'

Sarà istituito il 9 marzo in Consiglio regionale il Tavolo Ripartenza voluto dal presidente Piero Mauro Zanin, con l'obiettivo di predisporre entro l'estate un piano a breve, medio e lungo termine per un utilizzo ottimale, prioritario e prospettico delle risorse finanziarie legate al Recovery Fund che, in base a quanto erogato all'Italia dall'Unione europea, saranno assegnate al Friuli Venezia Giulia.

Messi a punto gli ultimi dettagli in accordo con il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, Zanin ha annunciato oggi ai capigruppo e ai presidenti di commissione l'imminente avvio di un percorso che li vedrà protagonisti assieme agli assessori a Finanze e Autonomie locali, Barbara Zilli e Pierpaolo Roberti, con il supporto di una segreteria tecnica garantita dagli uffici del Consiglio.

"Ci muoveremo su basi concrete - ha evidenziato Zanin - nel rispetto delle linee dettate dalla Ue che ha identificato quali settori di investimento la trasformazione digitale, la transizione verde, la creazione di posti di lavoro e la resilienza socio-economica. Le nostre scelte - ha sottolineato - dovranno avere un impatto duraturo in linea con la necessaria sostenibilità".

Il Tavolo Ripartenza, presieduto da Zanin, muoverà così i primi passi con la sua istituzione nell'aula del Consiglio regionale alla presenza del governatore. Gli appuntamenti operativi successivi alla fase d'avvio prevedono già l'audizione della Giunta per conoscere gli intendimenti dei singoli comparti, seguiti dalle consultazioni con parlamentari ed europarlamentari della regione e opportuni approfondimenti con ulteriori audizioni nelle singole Commissioni.

Dal documento complessivo che uscirà da questa prima tornata, il tavolo Ripartenza trarrà la sintesi per un confronto con la Giunta e il conseguente passaggio in Aula per l'approvazione del piano strategico.