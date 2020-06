Reddito di cittadinanza, presto per giudicarlo, deve ancora performare

Troppo presto per giudicare, soprattutto ora che siamo alla vigilia di una nuova crisi occupazione. È questa la difesa di Sabrina De Carlo, parlamentare friulana del M5S. “Il bilancio dopo un anno dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza non può che evidenziare aspetti da potenziare e rendere più efficienti – dichiara - ma al contempo questo si è rivelato uno strumento utile e necessario, tanto più in un momento di profonda crisi economica. I dati, rilasciati dall’Inps e basati sul 2019, vedono 1.650.000 di domande presentate (di cui accolte 1,1 milioni) con un tasso di accoglimento del 70% circa.

I nuclei beneficiari, quindi, sono l’88% della stima prevista, il 5% delle domande accolte è decaduto (circa 56mila), a causa della variazione della situazione reddituale e modifica di composizione del nucleo. A livello nazionale al 10 febbraio 2020, secondo l’Anpal, i beneficiari del RdC che hanno avuto un rapporto di lavoro sono stati 39.760 di cui quasi la metà dopo 6 mesi. Il 65,2% a tempo determinato, il 19,7% a tempo indeterminato”. “Una questione importante sollevata dalla Corte dei Conti – ammette De Carlo - è quella della vivacità nei centri dell’impiego, infatti il 23,5% del totale della forza lavoro si è recato nei Cpi nel periodo settembre 2018/19, simile all’anno precedente (23,3%) e in diminuzione rispetto al 2017 (24,2%) e solo il 2% ha poi trovato lavoro.

Siamo consapevoli che ci siano pertanto diversi aspetti da migliorare perché il Reddito di Cittadinanza possa essere performante e assolvere al compito di efficiente strumento per il reinserimento nel mondo del lavoro. Tuttavia, critiche eccessivamente aspre non tengono conto dell’utilità che il Reddito di Cittadinanza ha dimostrato di avere soprattutto per le fasce deboli della popolazione, in periodi di emergenza. Il Reddito di Cittadinanza ha salvato dalla povertà estrema 2,5 milioni di persone che non avrebbero potuto provvedere ai bisogni primari, pagare un affitto, fare la spesa per mettere in tavola un piatto caldo e che grazie a questa misura hanno ritrovato serenità dopo essere state dimenticate e lasciate ai margini dalle politiche ingiuste del passato. Lavoreremo certamente per perfezionarne il meccanismo – conclude De Carlo - ma lo strumento è necessario per restituire opportunità, sostegno e futuro a una intera fetta di popolazione esclusa dal sistema sociale del nostro Paese”.