Referendum, a Cussignacco le ragioni del 'no'

Sabato 5 settembre dalle 18, nella sala polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco (Udine), Open Fvg organizza un incontro a sostegno delle ragioni del No al referendum confermativo del taglio dei parlamentari. Si tratta di un'iniziativa a più voci, avendo garantito la propria presenta anche esponenti di Democratici per il no, 6000 Sardine, Anpi e Coordinamento per la democrazia Costituzionale.

Le pesanti conseguenze per l'assetto della democrazia parlamentare e l'impatto negativo sulla rappresentanza della nostra Regione obbligano a una mobilitazione intensa fino all'ultimo minuto utile e per questo - malgrado le difficoltà del momento - abbiamo deciso di tenere un incontro pubblico, per il dovere di confrontarci direttamente con i cittadini e le cittadine della nostra città e per discutere insieme dell'idea di democrazia che abbiamo e vogliamo promuovere.

Considerato che la sala - per quanto ampia - ammette un numero di posti ingressi limitati, è consigliabile voler comunicare la propria presenza scrivendo a openfvg@gmail.com. Non saranno ammesse persone prive di mascherina di protezione e sarà garantito il distanziamento sociale previsto dalla normativa di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19.