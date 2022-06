Referendum, a Tavagnacco cambia la sede del seggio 1

Il Comune di Tavagnacco avvisa gli elettori che, a partire dalle votazioni per i referendum abrogativi del 12 giugno, il seggio N. 1 è stato trasferito nel Centro Civico di Tavagnacco di via Madonnina 1. Non si vota più, quindi, nei locali della Scuola Primaria di Tavagnacco in via dell’Asilo 11.

Sarà possibile votare con la vecchia tessera elettorale anche se appare l'indirizzo del vecchio seggio, quindi in questo caso non sarà necessario recarsi presso l'Ufficio dei Servizi Demografici per rinnovare la tessera.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Anagrafe del Comune di Tavagnacco all’indirizzo anagrafe@comune.tavagnacco.ud.it oppure al numero 0432-577311 (interno 1).