Referendum contro il taglio dei parlamentari

"Oggi ho aggiunto la mia firma a quella degli altri 52 senatori che hanno già chiesto di sottoporre a referendum popolare il taglio dei parlamentari. Firmo contro il taglio indiscriminato e irrazionale alla rappresentanza parlamentare, per difendere il diritto di interi territori e delle minoranze a non essere cancellate dal Parlamento. Questa è una legge che non ho mai votato e alla quale avrei sempre votato no, per rispetto dei miei elettori". Lo afferma la senatrice dem Tatjana Rojc, annunciando di aver aderito alla raccolta firme trasversale intesa a portare, attraverso un referendum abrogativo, al giudizio dei cittadini la legge costituzionale che a ottobre ha ridotto il numero di deputati e dei senatori.

"Il voto alla legge del M5S è stato il pedaggio pagato alla formazione di un Governo di salvezza istituzionale e finanziaria ma - spiega la senatrice espressione della minoranza slovena - la parola ora deve passare ai cittadini. Confido che anche i senatori 5stelle firmino e invitino al voto, in omaggio a quella democrazia diretta proprio da loro propugnata".

Per Rojc "le riforme a colpi d'accetta provocano più danni che benefici, i risparmi sono irrilevanti sul bilancio dello Stato e alla fine si nutre solo la bestia dell'antipolitica, che resta comunque insaziabile".