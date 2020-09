Referendum e Comunali, urne aperte anche in Fvg

Urne aperte anche in Fvg per il referendum costituzionale e per il rinnovo di 12 Amministrazioni comunali.

Domenica 20 i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì 21 settembre si vota dalle 7 alle 15. Alla chiusura, seguiranno gli scrutini per il referendum, mentre lo spoglio per le elezioni amministrative comincerà alle 9 di martedì 22.

In tutte le sezioni elettorali dovranno essere rispettate le misure anti-Covid per la tutela della salute dei cittadini.

Per il voto in sicurezza, sarà obbligatorio l'uso della mascherina per accedere ai seggi, sia per gli elettori sia per ogni altro soggetto autorizzato a entrare (presidenti e scrutatori dovranno sostituire i dispositivi di protezione individuale ogni 4-6 ore). E' fatto divieto di assembramenti all'interno delle sezioni; sono previste aree di attesa all'esterno. Bisognerà utilizzare il gel igienizzante prima di entrare nei seggi e poi prima di ricevere la scheda elettorale e la matita; infine, è consigliato un terzo utilizzo al termine delle operazioni di voto.

REFERENDUM. Il quesito stampato sulla scheda è: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?". Votando sì si sostiene la riduzione del numero dei parlamentari, mentre con il no rimarrà in vigore l'attuale composizione delle Camere.

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza del referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito referendario è valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

ELEZIONI COMUNALI.

ANDREIS. Sono due i candidati: Fabrizio Prevarin, sostenuto da Crescere Insieme Andreis – Lista civica 2020, ed Elena Boschian, sostenuta da Per l'Unicità di Andreis- Lista civica.

BARCIS. In corsa Claudio Traina, sindaco uscente, sostenuto da Per Barcis, e Michele Guglielmi, sostenuto da Futuro per Barcis.

CANEVA. Sono tre i candidati: Dino Salatin (Lega Salvini Fvg), Riccardo Poletto (Caneva al centro, Caneva Democratica e Futuro per il Teritorio) ed Egidio Santin (Partito del Nord, Autonomia Fiscale, Santin Sindaco).

CIVIDALE DEL FRIULI. Due i candidati: Fabio Antonio Manzini sostenuto da Prospettiva Civica, Impegno Comune e Civi-ci, e Daniela Bernardi, vicesindaco uscente, sostenuta da Civica Balloch per Cividale, Forza Italia con i civici per Cividale, Fratelli d'Italia e Lega Salvini Fvg.

CLAUT. Tre i candidati: Marco Manfè (Un nuovo futuro per Claut), Gionata Sturam (Clautans) e Franco Lorenzi (Un cuore per Claut).

MONTEREALE VALCELLINA. In corsa Igor Alzetta, sindaco uscente, sostenuto da Uniti per Montereale e Progetto Comune, e Mila Cigagna, sostenuta da Ripartiamo Montereale.

OVARO. Il Comune è stato commissariato a fine 2019. In corsa Lino Not (Insieme per Ripartire) e Loris Gallo (Alternativa per Ovaro 4.0).

PREMARIACCO. Dopo l'inchiesta che ha interessato il sindaco uscente, c'è un'unica candidatura, quella di Michele De Sabata (Premariacco Riparte); in questo caso, dunque, sarà fondamentale che sia raggiunto il 50%+1 di aventi diritto al voto.

TRAVESIO. I candidati sono Francesca Cozzi (Travesio Rinasce - Cozzi sindaco) e Paolo Venti (Comunità Travesio Domani).

VALVASONE ARZENE. In corsa Luisa Forte (Insieme per Valvasone Arzene) e Markus Maurmair, sindaco uscente (Viva - Vivi Valvasone Arzene e Uniti per il Bene Comune - Valvasone Arzene).

VARMO. Sono tre i candidati in corsa: Fausto Prampero (Per Varmo Vil di Var - Lista civica), Antonella Iacuzzi (Varmo Radici e Futuro - Antonella Iacuzzi sindaco e Varmo un obiettivo comune - Antonella Iacuzzi sindaco) e Massimo Della Siega (Varmo Comunità e ViviAmo Varmo).

VILLESSE. In corsa Flavia Viola (Lista civica Siamo Villesse) e Gianpaolo Burgnich (Sveglia Villesse!).