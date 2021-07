Referendum Giustizia, Forza Italia in piazza

Forza Italia Fvgscende in campo a sostegno dei referendum sulla giustizia, con banchetti per la raccolta firme in tutte le città capoluogo della Regione: da Trieste a Udine, da Gorizia a Pordenone. Iniziativa sostenuta dal coordinamento regionale guidato da Sandra Savino e da quelli provinciali e coordinata dal responsabile Giustizia di FI FVG Franco Dal Mas.

“Riconoscere ai cittadini il diritto di avere una giustizia più giusta è una delle priorità di Forza Italia, da sempre. E l’ottima risposta che abbiamo riscontrato in questa prima giornata di raccolta firme sta a dimostrare che il tema è cruciale”, spiega Dal Mas ringraziando gli eletti e i militanti di Forza Italia che hanno allestito i banchetti e i tanti cittadini che hanno sottoscritto i quesiti referendari.

“Quesiti che vogliono essere un pungolo affinché si proceda spediti per una riforma della giustizia che finalmente garantisca il diritto ad avere processi più veloci, equi risarcimenti in caso di errori o ingiusta detenzione e la cancellazione delle norme che rendono sempre più rischioso il compito di sindaci e amministratori locali. Nessun attacco alla magistratura, ma non possiamo far finta di nulla di fronte a quanto emerso dal caso Palamara", precisa Dal Mas.

"Niente di nuovo sotto il sole, ma la conferma di quanto Silvio Berlusconi e Forza Italia vanno dicendo da tempo: il Paese ha bisogno di una magistratura più efficiente, meno corporativa e che risponda alla legge e non a logiche politiche. Siamo felici che anche la Lega abbia capito l’importanza di questa battaglia”, ha concluso il senatore azzurro ricordando che proprio nella “sua” Pordenone hanno sottoscritto i quesiti il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e il presidente dell’Ordine provinciale degli Avvocati Alberto Rumiel.