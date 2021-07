Referendum giustizia, gazebo di Forza Italia

Forza Italia Fvg promuove la raccolta firme per il referendum sulla giustizia portando i suoi gazebo nelle piazze dei capoluoghi regionali. Si inizia venerdì 9 luglio a Trieste, in piazza della Borsa, per poi continuare sabato 10 luglio a Gorizia, inizio corso Verdi, a Pordenone, in piazzetta Cavour, e a Udine, in piazza San Giacomo. La raccolta firme sarà attiva per tutta la giornata fino a sera.

“La riforma della giustizia - dichiara la coordinatrice Fvg di Forza Italia Sandra Savino - è un presupposto fondamentale per la rinascita della nazione. Senza una giustizia giusta, per tutti, l’Europa non approverà il nostro percorso di riforme. Per questo è necessario anche il coinvolgimento popolare attraverso lo strumento referendario. Tutti dobbiamo partecipare a uno storico cambiamento della giustizia italiana”.

In ogni caso, precisa Savino, "i referendum, che dovranno attendere la valutazione di ammissibilità da parte della consulta, costituiscono uno strumento di stimolo al Parlamento per l'accelerazione delle riforme verso l’affermazione di una giustizia più giusta".