Referendum Giustizia, Lega in tour nei quartieri di Gorizia

“Da oggi, sabato 10 luglio, partirà il tour dei quartieri di Gorizia per la raccolta firme a sostegno del referendum sulla giustizia promosso da Lega e Radicali”. Così il consigliere comunale della Lega, Andrea Tomasella, che spiega: “L’iniziativa è pensata per dare l'opportunità di supportare la campagna referendaria anche ai cittadini che non possono recarsi ai gazebo o ai banchetti”.

“Il tour dei quartieri si svolgerà nei prossimi quattro sabato di luglio con appuntamenti e porta a porta. Per iniziare, sabato 10 luglio sarò dalle 10 alle 13 a Lucinico e dalle 16 alle 19 a San Rocco e Sant’Anna. Chi a Gorizia avesse piacere di firmare - continua Tomasella - troverà tutte le informazioni sui miei canali social e può inviarmi una email a info@andreatomasella.com".

“Il referendum - conclude il consigliere - rappresenta un bellissimo esercizio di democrazia e un ottimo esempio di partecipazione. Ringrazio fin da ora tutti i cittadini che vorranno informarsi e firmare la campagna referendaria”.