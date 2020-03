Governo al lavoro per rinviare il referendum sul taglio dei parlamentari, in programma domenica 29 marzo, a causa dell'emergenza Coronavirus. Nella conferenza in corso a palazzo Chigi con il ministro Gualtieri, il premier Giuseppe Conte ha annunciato che, con il Consiglio dei Ministri, "Abbiamo deliberato di rinviare il referendum. Al momento non c'è una data alternativa, quindi la votazione è da considerarsi rimandata sine die".