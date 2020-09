Referendum, manifesti per il no di Open Fvg

"Come Open Fvg ho ritenuto doveroso promuovere un’iniziativa trasversale in difesa della Costituzione e contro il taglio traumatico della rappresentanza democratica promuovendo la stampa e diffusione di un manifesto a sostegno del NO al Referendum costituzionale del 20-21 settembre", spiega il consigliere regionale Furio Honsell.

"Questo è stato reso possibile grazie alla disponibilità di Più Europa che ci ha fornito gli spazi elettorali sulle città di Udine e Pordenone e di Sinistra Italiana che ci ha fornito il supporto organizzativo necessario all’affissione. Oltre a questi soggetti hanno aderito realtà della società civile e della politica come il Comitato per la Difesa della Costituzione, i Cittadini democratici per il No, 6000 Sardine e Volt che – per la diversità della provenienza e delle esperienze politiche – confermano la trasversalità di una battaglia difficilissima ma essenziale" ha dichiarato Honsell.

"Il manifesto, prodotto del talento di Valerio Pelosi, un giovane grafico friulano, riassume nell’immagine drammatica del taglio che lacera una tela lo sfregio che l’approvazione di questa riforma porterebbe alla rappresentanza democratica del Paese e della nostra Regione in particolare".

Marco Duriavig, segretario regionale di Sinistra Italiana: "Un taglio così lineare dei parlamentari non genera risparmio, non rende il Parlamento più efficiente e non aumenta le possibilità di scelta dei parlamentari. Questa non è una riforma ma un'illusione che non è in grado di creare alcun vantaggio per i cittadini. Per questo il nostro invito è di andare a votare e votare No".