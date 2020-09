Referendum, senza quorum vincerà solo chi vota

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”.

Questo il testo integrale del referendum confermativo fissato per il 20 e 21 settembre. Le modifiche prevedono la riduzione del numero dei deputati della Camera da 630 a 400, e della circoscrizione estero con riduzione dei deputati da 12 a 8.

Per i senatori è prevista la riduzione da 315 a 200 e della circoscrizione estero da 6 a 3. Ogni regione, inoltre, avrà un numero minimo di senatori, non più di 7 ma di 3. Saranno ridotti a 5 i senatori a vita che il Presidente della Repubblica può nominare. Chi vota sì approva le modifiche alla Costituzione che entreranno così in vigore nella prossima legislatura; chi vota no vuole che il testo costituzionale resti quello attuale. Non c’è quorum.