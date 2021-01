Regeni, il Pd Fvg firma l'appello per richiamare l'ambasciatore in Egitto

"È inaccettabile che, a cinque anni dal barbaro omicidio di Giulio Regeni, l'Egitto continui a rifiutare responsabilità che non può negare. Per questo motivo, il Gruppo regionale del Pd ha deciso di aderire alla richiesta della rete Dasi di richiamare l'ambasciatore italiano dall'Egitto".



Lo comunica attraverso una nota il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti (in foto, ndr.), in occasione del quinto anniversario della scomparsa del giovane ricercatore di Fiumicello, Giulio Regeni, ucciso a Il Cairo.



"Nei giorni scorsi, 110 tra associazioni, comitati, reti sociali, sindacali o politiche con sede in Friuli Venezia Giulia - ricorda l'esponente dem - hanno sottoscritto un appello al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri affinché, proprio a seguito delle ultime iniziative della procura della Repubblica di Roma, vengano assunte misure diplomatiche adeguate alla gravità della situazione".



"Coerentemente alla nostra posizione, assunta fin dall'inizio di questa triste vicenda, abbiamo dunque deciso di aderire a questo appello, affinché - conclude Moretti - venga usato un ulteriore elemento di pressione e non venga ostacolata la ricerca della verità".

“Dopo cinque anni la volontà di lottare per ottenere piena verità e giustizia è sempre più forte e se possibile l’impegno va rafforzato di fronte agli ostacoli pretestuosi frapposti dalle autorità egiziane - afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, in occasione del quinto anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. -. Siamo senza esitazione accanto alla famiglia Regeni, che sta sostenendo un peso enorme in nome di Giulio e, attraverso di lui, dei diritti ignorati e calpestati di tante persone. Se quest'anno non sarà possibile testimoniare di persona il nostro appello, invitiamo a partecipare alla fiaccolata virtuale promossa per stasera”.