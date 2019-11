Regeni, la Commissione faccia il suo lavoro

Sono ormai passati quasi quattro anni dalla morte di Giulio Regeni, ma la ricerca della verità dovrà attendere ancora. Alla Camera, infatti, è saltata la seduta d’insediamento della Commissione d’inchiesta parlamentare chiamata a far luce sull’omicidio del ricercatore friulano, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo.

"Confido che possa iniziare a riunirsi il 3 dicembre e cominci a fare il lavoro per cui è stata costituita. Importa più di tutto che questo organo parlamentare possa contribuire a fare chiarezza sulla morte del giovane ricercatore, come continuano a chiederci in primo luogo la famiglia e la comunità regionale". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando il rinvio della convocazione della prima seduta della commissione, di cui è componente.

"Non attribuisco significati particolari - ha aggiunto Serracchiani - a un rinvio di due settimane della prima riunione, che coincide con quella di altre due commissioni. Conta la volontà politica e quella c'è".