Regionali 2023, centrodestra compatto su Fedriga

Silvio Berlusconi sarebbe pronto a chiedere per Forza Italia la candidatura del presidente del Friuli Venezia Giulia, affidandola a Riccardo Riccardi. La notizia è stata pubblicata sul quotidiano Il Foglio e sarebbe una richiesta per garantire il sostegno alla coalizione in Lombardia dove Letizia Moretti si è dimessa per candidarsi, probabilmente, con il Terzo Polo contro l’uscente Attilio Fontana al quale, però, potrebbe essere preferito Massimo Garavaglia.

Sempre secondo Il Foglio vista l’incertezza tra Fratelli d’Italia e Lega, Berlusconi sarebbe pronto a chiedere lo scranno più alto del Fvg con Massimiliano Fedriga spostato alla guida di un ministero.

Ma è lo stesso Riccardi a smentire seccamente l’ipotesi: "In questa regione, abbiamo un progetto chiaro: l’alleanza di centrodestra insieme a una lista del Presidente. Inoltre, abbiamo un governatore che si chiama Fedriga e che ha già confermato la sua ricandidatura. Io lavoro da tempo per questo e non sono disponibile per altro".

Mauro Bordin, capogruppo della Lega aggiunge che "il treno per la ricandidatura di Fedriga è partito e viaggia spedito con a bordo tutti i partiti dell’attuale maggioranza, dunque non vedo spazio per altri segnali. I primi convinti della ricandidatura di Fedriga sono Fratelli d’Italia e Forza Italia. In ogni caso, faremo pesare l’autonomia del Friuli Venezia Giulia".

A chiudere il cerchio su Fedriga è anche Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, partito che alle ultime elezioni ha preso la maggioranza: "Ipotesi alternative a Fedriga sono fantapolitica, la coalizione è compatta e al momento non esistono alternative".