Regionali, depositate le liste dei candidati Pd

"Piena soddisfazione per le nostre liste, dove ci sono molte donne, rappresentanti dei territori e della società. Per noi la campagna elettorale è già cominciata, i candidati del Pd stanno lavorando da giorni nelle cinque circoscrizioni in cui siamo presenti al completo". Lo ha dichiarato oggi a Udine il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, dopo aver depositato presso gli uffici della Regione le liste dei candidati dem alle elezioni regionali.

"Auguro a tutti i candidati di fare la miglior corsa possibile, portando tra i cittadini le proposte del Pd e raccogliendo un'insoddisfazione e una voglia di cambiamento che cresce ogni giorno. A destra stanno litigando per i posti ma noi - ha concluso Liva - siamo in campo per mandarli tutti a casa".

Nella circoscrizione di Trieste si presentano i candidati: Roberto Cosolini, Isabella D'Eliso, Sergio Persoglia, Laura Famulari Francesco Russo, Sabrina Morena, Rosanna Pucci, Valentina Repini, Cinzia Scheriani. In Alto Friuli: Martina Andenna, Massimo Mentil, Gabriele Moser. A Gorizia: Laura Fasiolo, Davide Furlan, Lucia Giurissa, Diego Moretti, Fabio Vizintin. A Pordenone: Andrea Carli, Chiara Da Giau, Nicola Conficoni, Adriana Del Tedesco, Francesco Del Bianco, Valentina Francescon, Antonio Di Capua, Martina Lo Cicero, Daniele Rosset, Monica Padovan, Giuseppe Toldo, Eleonora Angela Venier. A Udine: Andrea Castiglione, Manuela Celotti, Paolo Coppola, Maria Rosa Girardello, Francesco Martines, Nadaja Hakiraj, Vicenzo Martines, Ornella Perusin, Roberto Pascolat, Mariagrazia Santoro, Massimiliano Pozzo, Gilda Spollero, Alberto Soramel, Francesco Paolo Tomada, Tiziano Venturini.