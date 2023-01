Regionali, il Terzo Polo lancia Alessandro Maran

"Ci candidiamo alla guida della Regione con un progetto di ampio respiro, che dia voce ai cittadini che non si riconoscono nell'attuale bipolarismo, e che sia rivolto al futuro". Lo ha detto oggi a Udine il candidato presidente per il Terzo Polo, Alessandro Maran, presentando il progetto e ufficializzando la sua candidatura alle prossime regionali.

"Vogliamo rivolgerci a quel 50% di elettori che non va a votare - ha proseguito - perché evidentemente non si sente rappresentato dai populismi e dall'attuale bipolarismo".

Maran ha precisato che il progetto del Terzo Polo "è orientato al futuro, a come trattenere i giovani in regione e a come attrarne da fuori, a come attrarre investimenti in Friuli Venezia Giulia per dare nuovo impulso allo sviluppo".

Oltre ad Azione e Italia Viva, le due forze federate nel Terzo Polo, la candidatura di Maran è sostenuta anche da +Europa e da due movimenti civici, Regione Futura e Alfieri per la Libertà. "I nostri candidati al consiglio regionale - ha concluso Maran - saranno presentati prossimamente".