Regionali, incontro con Moretuzzo a Gorizia

Continua a Gorizia il percorso partecipato della coalizione a sostegno di Massimo Moretuzzo, candidato alla Presidenza del Friuli-Venezia Giulia, verso le regionali del 2 e 3 aprile. Sabato 11 febbraio, al Kulturni Dom nuovi spazi di ascolto e confronto accoglieranno quanti vorranno portare il loro contributo per disegnare un futuro diverso per il Friuli Venezia Giulia.

Dopo le registrazioni dei partecipanti, alle 10 è previsto l’intervento di Moretuzzo; alle 10.30 inizieranno le attività di gruppi di lavoro (che si occuperanno di salute territoriale e inclusione, mobilità, pianificazione sostenibile, lavoro e sviluppo, formazione e cultura), per chiudersi alle 12.30 con le conclusioni dei referenti degli stessi gruppi.

"Il nostro cammino è partito dalla montagna, dove prima che altrove si verificano fenomeni e processi che poi interessano tutto il territorio regionale e da dove possono arrivare risposte innovative per il futuro delle comunità – spiega Moretuzzo –. Continuiamo il percorso a Gorizia, città dal carattere plurilingue e pluriculturale, emblema di una regione plurale – come dice anche il titolo dell’incontro – e della sua vocazione a mettersi in relazione con il resto dell’Europa e del mondo, un aspetto che attraverserà certamente anche le attività dei gruppi di lavoro".