Regionali, la Lista Fedriga è ancora in cantiere

Il dilemma è di quelli importanti: cercare fortuna con la lista del Presidente, dove il traino del brand Fedriga potrebbe essere importante, o restare nel partito?

In casa Lega sono tanti che in questa fase si stanno interrogando su dove candidarsi in vista delle elezioni regionali di primavera e, al momento, in pochi hanno sciolto la riserva.

Partendo dalle certezze, Progetto Fvg con gli attuali consiglieri Mauro Di Bert, Giuseppe Sibau e Edy Morandini confluirà nel nuovo movimento; resta, invece, da capire se anche gli assessori Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen dovranno correre alle prossime regionali o se, tramite accordo con i partiti, potrebbero ottenere il ticket per un posto in giunta in caso di vittoria senza necessità di passare per le urne.

Decisamente più complessa la situazione in casa Lega dove in tanti sarebbero tentati di spostarsi al seguito del governatore, complici anche i numeri del partito alle politiche; un passaggio che potrebbe, però, indebolire il carroccio. Chi probabilmente cogita su questi aspetti sono il segretario provinciale di Trieste Pierpaolo Roberti, Stefano Mazzolini e Simone Polesello. Voci che, invece, sembrano non riguardare Barbara Zilli.

Nel Friuli Occidentale è ormai certa la candidatura di Carlo Bolzonello, fratello di Sergio, che ha annunciato da tempo che non si presenterà. A breve, però, il quadro sarà delineato anche alla luce delle tante dimissioni dei primi cittadini che correranno per uno scranno in piazza Oberdan.