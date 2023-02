Regionali, Pierpaolo Roberti annuncia la sua candidatura

Pierpaolo Roberti annuncia la sua candidatura all'interno della lista del Presidente Massimiliano Fedriga, in vista delle prossime elezioni regionali. “Il 2 e 3 aprile il Friuli Venezia Giulia sarà chiamato al voto per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale. Un libero esercizio della democrazia che spero possa vedere la partecipazione di più cittadine e cittadini possibile, chiamati a scegliere il futuro della nostra regione, che come cinque anni fa gioca una partita importante”.

“Alla luce di questo, desidero annunciare che alla prossima tornata elettorale sarò candidato nella lista civica del Presidente Massimiliano Fedriga. Una scelta con lui condivisa e segnata dalla volontà comune di creare una coalizione forte che sappia garantire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia una buona amministrazione, sulla scia del percorso iniziato cinque anni fa”, prosegue Roberti.

“Per la prima volta, pertanto, mi metterò in gioco in una lista diversa da quella della Lega, partito che mi ha dato tanto, fino alla possibilità di diventare vice sindaco della mia città, Trieste, quindi assessore della mia regione. Un partito al quale continuerò a essere per sempre grato, iscritto e militante. Non nascondo l'orgoglio e l'entusiasmo di far parte di una squadra preparata e affidabile, che saprà offrire il suo determinante contributo per portare nuovamente Massimiliano Fedriga alla presidenza della Regione”.

“In quest'ultima legislatura, Massimiliano Fedriga ha rappresentato una guida competente, capace, credibile. La persona giusta per assicurare al Friuli Venezia Giulia quel ruolo centrale nel panorama geopolitico non solo italiano, ma anche europeo. Espressione di una regione che di strada, in cinque anni, ne ha fatta tanta e il 2 e 3 aprile avrà la possibilità di continuare a correre, con un altro passo”, conclude Roberti.