Regionali, quasi pronta la lista di Autonomia Responsabile

Proseguono gli incontri per chiudere le liste in vista delle elezioni Regionali del 2 e 3 aprile. Autonomia Responsabile, come conferma il suo presidente, Renzo Tondo, "sarà presente in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali del Fvg, per dare il proprio contributo alla coalizione di centrodestra e alla rielezione di Massimiliano Fedriga".

Ancora nessuna indicazione sui nomi dei candidati, impegnati, in questi ultimi giorni, a raccogliere i documenti per formalizzare l’ingresso in lista. "Mancano gli ultimi ritocchi - aggiunge Tondo - poi comunicheremo tutti i nomi dei candidati, facendo partire la campagna elettorale. Siamo la civica presente da più anni nel panorama politico regionale e vogliamo far “pesare” questa nostra esperienza, raccontando ai cittadini come il Friuli Venezia Giulia possa diventare ancora più performante e strategico nel panorama europeo e internazionale".

C’è entusiasmo nel movimento in vista dell’avvio della campagna elettorale: "Continueremo a essere un partito del programma e non degli slogan – assicura Tondo – e il nostro sguardo sarà sempre rivolto verso i giovani".

Dopo aver lanciato nei Comuni di Udine e Trieste Giulia Manzan e Mirko Martini, Ar ha l’ambizione di dar vita a liste capaci di mixare persone di esperienza con volti nuovi della politica. "I giovani rappresentano il nostro presente e il nostro futuro - dice ancora Tondo - ed è importante non solo coinvolgerli, ma renderli protagonisti dell’attività politica per contrastare il fenomeno della disaffezione e dell’astensionismo, che come dimostrato nelle recenti elezioni in Lazio e in Lombardia, sta assumendo dimensioni preoccupanti", chiude Tondo, a cui la passione e il “fuoco” per la politica non si sono ancora spenti, a tal punto da essere pronto a guidare, con il suo entusiasmo, il gruppo di Ar verso le prossime elezioni regionali.