Regionali, sarà una sfida a quattro

Massimiliano Fedriga per il centrodestra, Massimo Moretuzzo per il centrosinistra, Alessandro Maran per il terzo polo e Giorgia Tripoli per Insieme Liberi, il movimento che unisce no-vax, no-green pass e i medici sospesi.

Sono questi i nomi dei quattro candidati che troveremo sulle schede alle elezioni regionali del 2 e 3 aprile. L’ultima candidatura inserita dagli uffici regionali di Udine - sul filo di lana - è stata proprio quella dell’aspirante presidente più giovane, la 40enne Tripoli. La consegna delle firme a suo sostegno è avvenuta alle 11.58, ovvero due minuti prima della scadenza del termine ultimo.

Niente da fare, invece, per il quinto candidato annunciato Andrea Zhok. In via Sabbadini non sono giunte né le firme raccolte da Democrazia sovrana popolare né tantomeno quelle del Movimento Friuli.

Si dovrà, comunque, attendere il 3 marzo prima di avere una conferma definitiva sui candidati ufficiali, ovvero quando saranno completate le verifiche su tutte le sottoscrizioni presentate a sostegno delle 13 liste, sei per Moretuzzo, cinque per Fedriga e una a testa per Maran e Tripoli.

Entro il 6 marzo, in caso di depennamenti, gli eventuali esclusi potranno presentare ricorso al Tar Fvg che deciderà, per ovvi motivi, in tempi rapidissimi.

Per le elezioni comunali, invece, ci sarà ancora un po’ di tempo. Le candidature potranno essere depositate presso le segreterie dei 24 comuni coinvolti fino alle 12 di martedì 28 febbraio.