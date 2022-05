Regione 'bocciata' su taxi e demanio marittimo

Taxi e demanio marittimo, la Corte costituzionale boccia il Friuli-Venezia Giulia. I giudici hanno dichiarato incostituzionali due articoli della legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

A finire sotto la lente, su iniziativa della presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità data a chi possiede licenze taxi o ncc di cederle, fino al 2022, anche prima di cinque anni dal rilascio del titolo e l’imposizione di un minimo di 391 euro per i canoni di utilizzo dei beni demaniali marittimi di competenza regionale.

Le norme erano state varate in occasione dell’emergenza covid. La Corte ha stabilito che il divieto di vendere la licenza taxi prima di 5 anni rientra nella materia della concorrenza, di competenza statale. Di competenza statale sono pure le tariffe per i beni del Demanio marittimo di cui è titolare lo Stato, anche se amministrati dalla Regione o dai Comuni.

Per lo stesso motivo, è stata dichiarata illegittima la norma regionale per la quale i canoni di concessione dei bilancioni di pesca sono determinati in base all’ampiezza della rete. Fanno eccezione i beni e i bilancioni che si trovano nella Laguna di Marano, di cui è titolare la Regione.