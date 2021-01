Regione al lavoro per migliorare la qualità dell'aria

"Il rapporto preliminare per l'aggiornamento del Piano di miglioramento della qualità dell'aria è attualmente in corso di redazione: si tratta del primo passo del percorso della Valutazione ambientale strategica (Via) prevista dalla normativa, che porterà all'approvazione del nuovo Piano di miglioramento della qualità dell'aria. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, rispondendo a una interrogazione in Consiglio regionale.

"Il rapporto preliminare - ha aggiunto l'assessore - è ancora in fase di stesura e ci sono stati diversi incontri del gruppo di lavoro coinvolto nella predisposizione di questo documento, iniziati lo scorso anno e tutt'ora programmati".

Del gruppo di lavoro fanno parte il personale della Direzione centrale ambiente, territorio ed energia della Regione, personale dell'Arpa FVG per la parte conoscitiva sullo stato dell'ambiente ed esponenti del mondo accademico.

"Una volta completato - ha aggiunto Scoccimarro - il rapporto preliminare sarà inviato alle autorità in materia ambientale per i riscontri e per poter procedere con la stesura della proposta di piano, così com'è previsto dal percorso di Via. La proposta sarà poi presentata alla collettività per la fase di consultazione pubblica, necessaria per raccogliere le indicazioni da tutto il tessuto sociale del Friuli Venezia Giulia.

Dopo questa fase sarà redatta la versione definitiva del Piano di miglioramento della qualità dell'aria, per l'adozione da parte della Giunta e l'approvazione del presidente della Regione. "Il Piano che, salvo imprevisti, sarà approvato entro quest'anno contemplerà - ha sottolineato Scoccimarro - lo scenario dell'inquinamento d'area per le nuove valutazioni e autorizzazioni, com'è più volte stato assicurato ai cittadini dei territori nei quali sono già presenti più sorgenti emissive, anche se si trovano in Comuni differenti".