Regione e Università: via libera alle convenzioni per le consulenze

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, ha approvato e autorizzato la sottoscrizione di Convenzioni quadro con gli atenei di Trieste, Udine e l'IUAV di Venezia, per la collaborazione scientifica e l'alta formazione in un ampio contesto di tematiche. Una collaborazione, da sviluppare nell'ambito del governo del territorio e del Paesaggio, a supporto dei processi di revisione del Piano generale territoriale, di riforma urbanistica, e di implementazione e gestione del Piano paesaggistico regionale.



"Il quadro generale delle forme di collaborazione scientifica che sarà possibile attivare con questa iniziativa - spiega l'assessore Pizzimenti - è molto ampio, e sarà compito della Regione individuarne nel dettaglio i contenuti, che saranno oggetto di convenzioni attuative da redigere anche sulla base delle proposte del gruppo di progetto, del gruppo di lavoro inter direzionale, e della direzione scientifica del Piano del governo del territorio, d'intesa con i referenti di ciascuna convenzione".



"Tutti e tre gli atenei - aggiunge l'assessore - sono interessati dalla maggior parte delle tematiche rappresentate nello schema generale di accordo, salvo alcune che sono invece riservate a una singola università"."Una scelta - precisa Pizzimenti - che dipende dalle collaborazioni pregresse già instaurate nel passato, e dalle specifiche linee di ricerca presenti in ciascun ateneo, che sono ritenute di particolare interesse per la Regione"."In ogni caso - soggiunge - è auspicata la formazione di gruppi di lavoro aperti e interdisciplinari, nei quali si realizzi un proficuo scambio di esperienze e di competenze"."Le convenzioni attuative - conclude l'assessore - saranno invece onerose, e verranno stipulate con le strutture di ricerca di ciascun ateneo, in relazione alle competenze scientifiche necessarie allo sviluppo dello specifico tema da approfondire o sviluppare".