Regione, il punto sul Pnrr con i sindacati

"Le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo fondamentale per intercettare i bisogni del territorio; da qui la necessità dell'incontro odierno attraverso il quale sono state poste le basi per dare seguito alle indicazioni governative contenute nel protocollo d'intesa siglato di recente. A questo incontro ne seguiranno altri, con tutti i portatori di interesse, con una cadenza costante: l'obiettivo è quello di implementare la collaborazione nella complessa fase dell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) oltre che per comprenderne le ulteriori possibili potenzialità". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine dell'incontro online con le sigle sindacali durante il quale si è fatto il punto sul Pnrr.

"Il dialogo odierno è stato positivo e propositivo - ha dichiarato l'esponente della Giunta Fedriga - e si innesta nella programmazione degli appuntamenti con tutte le altre parti che saranno coinvolte per un confronto costante sul Piano, nell'interesse del Paese, su quella che possiamo definire un'opportunità storica di rilancio economico e sociale del Friuli Venezia Giulia".

Sul punto Zilli ha ricordato l'istituzione della cabina di regia che sta già lavorando, supportata da una segreteria tecnica, presieduta dall'assessore regionale alle Finanze, composta dai direttori centrali e dagli enti regionali, dal pool di 26 esperti del Pnrr per supporto tecnico, oltre al rappresentante di Anci per le attività di coordinamento con i Comuni.

Zilli ha evidenziato, inoltre, il ruolo di Anci con la task force tecnica Anci-Regione. "L'associazione dei Comuni - ha concluso l'assessore regionale - rappresenta un importante partner sul territorio per sviluppare al meglio l'iter per concretizzare i progetti, intercettare e investire al meglio le risorse del Pnrr".