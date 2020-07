Regione in ascolto dei Consorzi di sviluppo industriale

La Regione sta raccogliendo le istanze dei Consorzi di sviluppo industriale in vista della stesura della nuova legge sull'economia che, facendo tesoro delle già buone linee presenti in RilanciImpresaFvg sul settore, aggiornerà e calibrerà le politiche di sostegno con l'obiettivo di rendere il Friuli Venezia Giulia una regione ad alto tasso di attrattività per nuovi investitori e consolidare così anche un aumento di occupazione. È quanto è emerso nella riunione che l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha avuto oggi con i vertici consorziali nella sede della Regione a Udine.

Confermato il ruolo strategico dei Consorzi per attuare le politiche economiche dell'Amministrazione regionale sul territorio, l'assessore ha convenuto sulla necessità di ridisegnare parte dei perimetri delle aree per permettere di rispondere alle richieste di nuovi insediamenti industriali e sull'opportunità di ampliare l'offerta dei servizi alle imprese, con una vocazione sempre più mirata.

La riunione è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione dopo la fase acuta dell'emergenza Coronavirus, che ha fermato molte attività ma che, nella ricognizione effettuata oggi, registra una buona effervescenza, tanto che le richieste di nuovi investimenti sono cospicue.

Da parte dei consorzi è stata avanzata la proposta di una mappatura puntuale di eventuali aree e immobili da riconvertire, ai fini di una quantificazione dell'ordine di grandezza di risorse necessarie da destinare a linee di finanziamento future per la riqualificazione, ed è stato richiesto un abbassamento della soglia minima di investimento necessaria per legge da parte delle imprese per venire incontro alle necessità delle piccole imprese artigiane.

È stata, inoltre, valutata come estremamente positiva l'esperienza maturata durante l'emergenza che ha portato a presentare i Piani industriali in conferenze che hanno coinvolto in modo multisettoriale tutte le direzioni centrali della Regione.

Da parte dell'assessore, inoltre, è stato valutato come importante segnale concreto dell'auspicabile sinergia tra le realtà economiche del territorio, la volontà di procedere speditamente alla fusione tra i Consorzi di Monfalcone e Gorizia che, dopo molti anni di stasi, dovrebbe vedere la luce a fine 2020.