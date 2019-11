Regione in campo a difesa delle api

E' tesa alla protezione degli insetti impollinatori e alla riduzione del rischio legato all'impiego dei fitosanitari, la mozione n. 75 presentata dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Lungo l'elenco di impegni per la Giunta regionale, illustrati dalla consigliera Ilaria Dal Zovo, prima firmataria del provvedimento: si va dal potenziamento della cooperazione tra agricoltori e apicoltori, ad azioni che rafforzino la simbiosi tra le api e le colture agrarie attraverso la promozione di un modello agricolo in grado di preservare la biodiversità e di garantire la sostenibilità.

Si impegna poi l'Esecutivo regionale a incoraggiare l'applicazione di pratiche agronomiche in conformità alla direttiva 2009/128/CE; ad adottare misure agroambientali volte a sostenere la presenza di vegetazione spontanea negli agro-ecosistemi; ad applicare tecniche idonee a sostenere colonie d'api sane e resilienti; a incrementare la condivisione tra agricoltori, apicoltori, silvicoltori, scienziati e veterinari, di conoscenze e informazioni rilevanti.

Dovrà inoltre essere favorita la sottoscrizione di accordi fra associazioni e organizzazioni di apicoltori e produttori apistici, quelle di agricoltori e di altre organizzazioni coinvolte, anche attraverso percorsi formativi congiunti sull'impollinazione, il mantenimento dell'equilibrio ecologico e la tutela della biodiversità.

La mozione impegna inoltre la Giunta a valutare l'individuazione di zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale nei limiti delle competenze regionali, nelle quali siano vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari; a intraprendere iniziative per monitorare e proteggere gli impollinatori selvatici e le api mellifere diffuse sul territorio regionale; a promuovere iniziative educative e di sensibilizzazione e di educazione alimentare, finalizzate anche alla conoscenza delle modalità di produzione e delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti derivati dall'apicoltura.

Ulteriori impegni riguardano la realizzazione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'adozione di comportamenti alimentari sani e un consumo consapevole del cibo che promuova l'utilizzo del miele e a valutare la possibilità di elaborare, in collaborazione con i settori dell'agricoltura e dell'apicoltura, un'etichettatura che dia risalto all'attuazione di un sistema produttivo responsabile nei confronti delle api.

Favorevole ai contenuti della mozione l'assessore regionale Stefano Zannier, che l'ha giudicata in linea con quanto la Giunta ha fatto e sta facendo in questo settore e coerente con la sua volontà di proseguire in questa direzione.

Sul territorio regionale - aveva dichiarato Ilaria Dal Zovo nel corso dell'illustrazione - sono presenti circa 1.200 apicoltori: nel 2017 hanno denunciato il possesso complessivo di 27.844 alveari dislocati in circa 1.900 apiari che producono tra le 470 e le 1.100 tonnellate/anno di miele, compatibilmente con l'andamento climatico della stagione produttiva e l'incidenza delle malattie infettive delle api.