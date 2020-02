Regione in campo per La Nostra Famiglia

Approvata all'unanimità la mozione 141 che, per iniziativa dell'Opposizione, sottolinea l'esigenza di rinnovare gli sforzi di parte pubblica per la soluzione della vertenza che interessa l'associazione La Nostra Famiglia, importante realtà che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva, e che è presente in sei regioni italiane con 29 sedi, due delle quali in Friuli Venezia Giulia, a San Vito al Tagliamento e Pasian di Prato, per un totale di circa 280 lavoratori coinvolti.

La vertenza riguarda la decisione dell'associazione, che opera con il Sistema sanitario regionale, di applicare da febbraio il contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione che, in sintesi, comporta l'aumento delle ore lavorative per il personale dipendente a parità di salario, nonchè una retribuzione più bassa (fino al 30% in meno) per il nuovo personale non già dipendente, creando di fatto una differenza retributive tra dipendenti delle stesse strutture.

Con la mozione, poi sottoscritta anche da altri Gruppi della Minoranza e della Maggioranza, il Consiglio regionale impegna la Giunta a rappresentare urgentemente al Governo nazionale la necessità di definire in modo più approfondito l'impegno formalizzato dalle Regioni il 17 ottobre scorso o di individuare ulteriori/diverse soluzioni per creare le condizioni di una positiva e condivisa soluzione della vertenza tra le parti.

"Rinnovare gli sforzi per risolvere la vertenza degli operatori dell'associazione La Nostra Famiglia è un necessario obiettivo comune. La qualità del servizio erogato impone una chiara presa di posizione a fianco dei lavoratori che in questi anni hanno garantito il sevizio d’eccellenza che conosciamo. L'assessore Riccardi prova comunque a rigirare la frittata sulla questione della sanità privata, sulla quale abbiamo sempre osteggiato un'apertura indiscriminata che danneggia il sistema pubblico. Privato complementare e sostitutivo sono cose diverse. É necessario rafforzare il sistema pubblico e farsi supportare dal privato nei casi preciso e programmati, non in modo discriminato e senza una preventiva valutazione del quadro complessivo delle esigenze". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro a margine del voto in Aula della mozione presentata dal centrosinistra per rinnovare gli sforzi per la soluzione della vertenza La Nostra Famiglia, associazione che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.

Con la mozione, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, si impegna la Giunta regionale a “rappresentare urgentemente al governo nazionale la necessità di rinnovare lo sforzo dei diversi livelli di governo per definire in modo più approfondito l’impegno formalizzato dalle Regioni il 17 ottobre 2019 ovvero per generare ulteriori o diverse soluzioni, al fine di creare le condizioni per una positiva e condivisa soluzione della vertenza tra le parti”.

"Fratelli d’Italia, fin dal primo momento, ha preso a cuore la vicenda dei lavoratori della realtà meritoria La Nostra Famiglia sostenendola in sede nazionale, ovvero l’adeguata sede di competenza ove portare questo dibattito di natura sovraregionale. Non farò mancare comunque l’adesione all’iniziativa discussa oggi in aula - afferma il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso - con la sottoscrizione alla mozione di tutto il Gruppo consiliare, precisando tuttavia che il livello della discussione non può e non deve entrare nell’alveo delle procedure infrasindacali, poiché si aprirebbe un pericoloso precedente di intromissione della politica".