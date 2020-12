Report settimanale, il Fvg resta in zona gialla

Mentre si continua a discutere di un possibile allentamento delle misure restrittive per Natale, in particolare per quanto riguarda il blocco degli spostamenti tra Comuni il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio, il report settimanale della cabina di regia trasmette la foto di un Paese in miglioramento, ma non ancora del tutto fuori dalla seconda ondata Covid.

Nel periodo 18 novembre-1 dicembre, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici a livello nazionale è stato pari a 0,82 ed è inferiore a 1 in quasi tutte le Regioni in base ai dati relativi al periodo 30 novembre - 6 dicembre. Sebbene si osservi una diminuzione significativa dell'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni (454,70 per 100.000 abitanti), il valore è ancora molto elevato. La circolazione del virus rimane cioè ancora "troppo elevata per permettere una gestione sostenibile".

L'indicazione che arriva dal report, insomma, è che "è necessario mantenere i livelli di trasmissibilità significativamente inferiori a 1 su tutto il territorio nazionale, consentendo un'ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi di infezione e, conseguentemente, una riduzione della pressione sui servizi sanitari territoriali e ospedalieri".

"In alcune aree del Paese si nota un aumento dell'incidenza e rimane al di sopra della soglia critica il tasso di occupazione sia in area medica sia in terapia intensiva. E' necessario che i cittadini continuino a mantenere comportamenti estremamente prudenti evitando aggregazioni. Allo stesso tempo le amministrazioni devono vigilare e mantenere alto il livello di allerta", ha detto Gianni Rezza.

Guardando alle Regioni, il Fvg (qui i dati) è inserito tra quelle a rischio moderato e non ha una probabilità elevata di peggioramento, quindi resta in zona gialla. Due Regioni (Basilicata e Molise) sono classificate a rischio basso e cinque a rischio alto, ovvero Emilia Romagna, Veneto, Trento, Puglia e Sardegna.

In 16 Regioni, poi, si evidenzia un "impatto alto" sui servizi sanitari per sovraccarico di terapie intensive e area medica: si tratta di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Bolzano, Trento, Puglia, Sardegna , Toscana, Umbria e Veneto.