Restyling del Museo della radio e della società

“Basta con le strumentalizzazioni e le polemiche sterili: parlare di Museo della Radio è fare un’affermazione incompleta, poiché il progetto riguarda anche la raccolta di notizie e reperti storici e la creazione di un percorso multimediale sull'origine e sullo sviluppo della società” tuona il sindaco di Pasiano Edi Piccinin, rispondendo al caso sollevato dall’opposizione sulla somma destinata al restyling dell'ex Municipio di piazza Alcide De Gasperi.

“Chi parla banalmente solo di radio dimentica che il progetto prevede certamente la creazione di una sezione con l’esposizione permanente delle radio storiche con la preziosa collezione personale di Pier Giorgio Vendramini, donata al Comune perché sia a disposizione della comunità, ma anche una seconda sezione dedicata ai reperti archeologici rinvenuti nel nostro territorio, che ora si trovano conservati in biblioteca nell’attesa di essere goduti nuovamente dal pubblico”, spiega il primo cittadino.

“Ricordo che il progetto, redatto da due studi, Eupolis Studio Associato di Porcia e Corde Architetti Associati di Venezia, metterà in risalto l’ampia tematica archeologica con i reperti di epoca romana rinvenuti dalla società friulana di archeologia Acilius e che comprende la Centuriazione e il Decumano massimo, il sito di via Brozzette a Pozzo di Pasiano, il sito di via Tavella a S. Andrea, le fornaci di XVII-XIX secolo in località Tavella, l'iscrizione funeraria di Acilio Glabrione, le fornaci di Pasiano nella storia e altri siti di recente rinvenimento”.

“Il progetto museale, inoltre, prevede la creazione di un percorso multidisciplinare e anche di foto storiche, carte geografiche, fumetti, archivio della memoria e patrimonio archeologico provenienti da ulteriori collezioni satellite messe in disponibilità da collezionisti privati”, continua il sindaco.

“Tutto questo richiede, va da sé, l’adeguamento impiantistico della struttura, la predisposizione di un impianto di videosorveglianza, la schermatura delle finestre e l’arredamento necessario perché le opere, vincolate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, siano adeguatamente tutelate in materia di sicurezza. Realizzarlo ha un costo ma ritengo che la somma ricevuta dalla Regione e la cifra totale che il Comune ha stanziato non sia eccessiva. Piuttosto è un fattore positivo che l’amministrazione sia riuscita ad ottenere questo contributo”.