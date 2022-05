Revocati i domiciliari, ma Ugo Rossi deve lasciare Trieste

Ugo Rossi, il consigliere comunale ed ex candidato sindaco del Movimento 3V, non è più sottoposto agli arresti domiciliari, ma per lui è stato disposto il divieto di accesso e dimora nel territorio dell’ex provincia di Trieste, salvo espressa autorizzazione del giudice.

La disposizione, che rimarrà in vigore fino all’8 maggio 2023, è stata presa questa mattina, nel corso della prima udienza del processo a suo carico, in seguito agli episodi di protesta ‘no Green Pass’ di cui Rossi si era reso protagonista, l’ultimo dei quali il 4 febbraio al ricreatorio Toti, dove il consigliere 3V era entrato pur essendo sprovvisto di certificazione verde, obbligatoria per l’accesso alla struttura.

Rossi era già stato condannato il 13 gennaio in primo grado a una pena di cinque mesi per resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni in occasione della sua sortita davanti all’ufficio postale di San Giovanni durante la campagna elettorale. Un altri episodio molto discusso si era verificato in occasione della cerimonia ufficiale per la Giornata della Memoria alla Risiera di San Sabba, dove Rossi si era presentato sprovvisto di Green Pass ma con una tessera fascista e una nazista, esibita all'ingresso del Monumento.

"Sono stato liberato dalla misura degli arresti domiciliari cautelari, ma non potrò accedere e dimorare nel Territorio Libero di Trieste per un massimo di un anno, salvo previa autorizzazione del Giudice", commenta in un post su Facebook l'ingegnere udinese. "Praticamente sono stato esiliato da un Territorio Libero Internazionale amministrato dall’Italia. Inoltre - conclude il consigliere -, è stata respinta la richiesta di costituirsi parte Civile da parte del Comune di Trieste, arrivata all’ultimo minuto con una lettera del Sindaco Dipiazza, che fa la triste figura di un dilettante allo sbaraglio".